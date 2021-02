Cadeau original : des idées en pagaille ! Dénichez des cadeaux originaux, insolites, étonnants, uniques… Explorez nos idées cadeaux

Nous avons tous de nombreux cadeaux à acheter à nos proches dans l’année, que ce soit pour un mariage, une naissance, un anniversaire, un départ en retraite ou encore pour noël. Au fil des ans, les idées sont souvent épuisées par les cadeaux standards. C’est pour cette raison qu’il ne faut pas hésiter à vous tourner vers les cadeaux originaux. Avec ce type de cadeaux, vous serez sûrs de faire plaisir à vos proches et vous pourrez les surprendre avec un cadeau original qu’ils ne possèdent pas.

Un cadeau humoristique ou décalé comme cadeau original

Pour un cadeau original, on peut se permettre de sortir des sentiers battus. L’idée est bien évidemment de faire de ce cadeau un objet dont on se souviendra pendant longtemps. Offrir un cadeau original humoristique c’est l’occasion de passer un bon moment entre amis ou en famille à l’occasion du déballage du cadeau !

Il est parfois difficile de trouver un cadeau à quelqu’un. Bien souvent, c’est à l’occasion de ce dilemme qu’on opte pour un cadeau original et décalé. Il n’a pas pour vocation d’être utile mais juste de faire plaisir et de faire rire la personne qui le reçoit (et parfois même son entourage !).

Le t-shirt humoristique

T-shirt « Un homme heureux n’a pas de cheveux » 24,99 € * Voir la fiche produit

Un grand classique du cadeau humoristique : le t-shirt à message. Pas besoin de se casser la tête à chercher un message d’humour puisque quelqu’un l’a déjà trouvé pour vous. C’est une idée de cadeau original qui ne restera pas dans un placard. Quel que soit le message imprimé sur le t-shirt, la personne à qui vous l’offrirez trouvera forcément un moment opportun pour le porter. Petites informations à connaître sur ce produit : il est conçu avec 100% de coton biologique (gage de qualité et de douceur) et imprimé en France. Il existe en plusieurs coloris et pour tous les gabarits allant de XXS à 3XL.

Le kit anti gueule de bois

Kit anti gueule de bois 19,90 € * Voir la fiche produit

On connait tous un ami, un collègue ou un proche qui est expert en soirées arrosées. Comme le dit si bien l’expression : « Qui aime bien, châtie bien ». Le kit anti gueule de bois est sans conteste le cadeau idéal pour cette personne ! Il contient 6 gadgets anti gueule de bois qui seront emballés dans un joli packaging. Parmi ces objets, on retrouve le masque de nuit et les bouchons d’oreilles (indispensables pour être totalement plongé dans le noir et ne plus rien entendre), la carte à disposer sur la poignée de chambre pour ne pas être dérangé (avec message humoristique dessus évidemment), le mug « Je ne boirais plus jamais » et bien d’autres cadeaux encore.

L’horloge équations

Horloge équations 12,90 € * Voir la fiche produit

Trouver une horloge originale n’est pas toujours facile. Avec celle qui vous est proposée ici, il faudra faire fonctionner vos méninges avant de connaître l’heure. Si vous recherchiez une idée de cadeau original, vous venez de la trouver. C’est un cadeau original et idéal pour l’anniversaire d’un ado qui pourra ainsi mettre à profit ces derniers cours de mathématiques ! Cette horloge équations mesure 35cm de diamètre : taille parfaite pour agrémenter un mur de chambre ou de bureau.

Le mug humour

Mug « Je suis matinale après 18h » 9,90 € * Voir la fiche produit

Le mug fait partie des cadeaux incontournables. Ce qui fait de ce mug un cadeau original , c’est l’inscription qui est imprimée dessus. Rien de mieux pour bien démarrer la journée qu’une touche d’humour. Ce mug est idéal pour les personnes qui ont toujours du mal à émerger le matin même avec une bonne tasse de café ! Difficile de ne pas connaître quelqu’un dans votre entourage qui peut se sentir concerné par cette citation : « Je suis matinale après 18h » !

Les chaussettes Dark Vador

Chaussettes Dark Vador 8,90 € * Voir la fiche produit

Que l’on soit grand ou petit, Star Wars est pour chacun d’entre nous un univers culte et magique. Pour tous les fans, petits ou grands, il existe des tas de produits dérivés de Star Wars. L’un des multiples personnages emblématiques est Dark Vador. Vous pourrez désormais offrir des chaussettes Dark Vador avec une cape sur l’arrière. Vous ne pourrez pas trouver plus original comme cadeau humoristique. Pour ceux qui sont fans d’autres héros, il existe d’autres modèles de chaussettes.

Un cadeau haut de gamme en cadeau original

On ne peut pas faire plus original qu’un cadeau luxe ! Lorsqu’un événement approche, on ne s’attend pas forcément à ce que notre entourage casse la tirelire mais dans certaines circonstances, le contexte peut s’y prêter. La plupart du temps, ce type de cadeau original est offert lors d’un mariage, d’un anniversaire de mariage, d’un départ en retraite ou encore d’un anniversaire important. En effet, lors de ces occasions, le nombre d’invités étant important, il est plus facile d’offrir un cadeau de luxe puisque le montant total dont on dispose peut vite grimper. Il est donc plus judicieux d’en profiter pour offrir un gros cadeau qui sera considéré comme original puisqu’on ne s’y attendra pas.

L’hoverboard

Hoverboard 369,00 € * Voir la fiche produit

Cadeau original et fortement demandé par les ados, l’hoverboard fait partie des cadeaux haut de gamme du fait de son prix. Son succès ayant pris de l’ampleur depuis quelques années, il existe des accessoires complémentaires à l’hoverboard (comme l’hoverkart par exemple) qui vous permettent de l’utiliser en toutes circonstances. En fonction de vos besoins et de votre budget, vous pourrez choisir un hoverboard classique ou tout terrain, avec ou sans enceinte Bluetooth intégrée. Le choix de couleurs est quant à lui assez large. Vous pouvez être sûr de faire plaisir à votre ado en lui offrant cet hoverboard.

Le jeu de Quarto géant

Jeu de Quarto géant 199,00 € * Voir la fiche produit

Les jeux de société à faire en famille ou entre amis sont sur le retour de la scène. Il y a les jeux classiques et les jeux de société haut de gamme qui s’apparentent à des objets de décoration ou de collection. Ce jeu de Quarto géant en fait partie. Vous pourrez ainsi jouer avec vos proches mais aussi le laisser en évidence entre deux parties puisqu’il embellira aussi votre intérieur. Ses pièces faites en bois sont de grandes qualités. C’est un jeu original et donc les règles sont faciles à comprendre. C’est pourquoi c’est une idée cadeau original parfaite pour les amateurs de jeux de société. Sa taille permettra également une utilisation en plein air pour profiter de moments entre amis ou en famille au moment de vos barbecues estivaux.

Le séjour prestige en Europe

Box séjour de prestige 299,00 € * Voir la fiche produit

Quoi de mieux qu’un voyage en guise de cadeau ? C’est une attention qui fait toujours plaisir. Seulement, il arrive qu’on hésite sur la destination. Dans ce cas, voici la box séjour prestige en Europe. Elle contient 2 nuits avec petits-déjeuners dans des hôtels 4 ou 5 étoiles à valoir dans les plus grandes capitales européennes. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans ce cadeau original, vous pouvez compléter cette box par une box vol aller-retour en Europe. C’est une idée de cadeau original pour la Saint-Valentin ou pour un anniversaire de mariage.

Wavii : l’objet connecté pour prendre soin de votre dos

Objet connecté Wavii 129,00 € * Voir la fiche produit

De plus en plus de personnes se plaignent de maux de dos. En cause, nos modes de vie professionnels et personnels. Il s’agit parfois de mauvaises postures que l’on pourrait corriger si on en avait connaissance. Wavii, cet objet connecté à votre smartphone vous permettra d’analyser votre posture et de vous conseiller des exercices à pratiquer pour aller mieux. Wavii a été élaboré avec l’aide d’un ostéopathe et d’un coach sportif. Pour aller plus loin, vous pourrez aussi acheter les sous-vêtements de la même marque qui soulageront votre dos au quotidien. Offrir un cadeau original qui permet de prendre soin de soi, c’est montrer à vos proches que vous tenez à eux.

Le kit aquaponique d’intérieur

Kit aquaponique d’intérieur 255,00 € * Voir la fiche produit

Vous avez toujours rêvé de créer un éco-système chez vous : ce cadeau original est fait pour vous. Le principe est simple : l’eau des poissons va permettre d’alimenter les plantes situées en haut du kit. C’est un cadeau d’une grande originalité et esthétique qui décorera votre intérieur. Ce kit aquaponique est fabriqué en France avec du bois issu de filières raisonnées. En achetant ce kit, vous recevrez des conseils pour réussir à créer votre éco-système (quelles plantes choisir, comment installer le kit…).

Un cadeau personnalisé comme cadeau original

La tendance en matière de cadeau original, c’est le cadeau personnalisé. Il en existe de plus en plus, dans tous les styles et pour tous les goûts. Vous trouverez donc forcément le cadeau original de vos rêves. Nous avons tous régulièrement besoin d’offrir un cadeau mais il est souvent difficile de trouver un cadeau unique et original. C’est pour cette raison que le cadeau personnalisable est LA solution qui plaira à vos proches. Ce cadeau peut être sous la forme d’un vêtement personnalisé, d’un objet (porte-clés, stylo, puzzle, mug…), d’un jeu de société : dans tous les cas, ce sera forcément un cadeau original et il vous permettra de gâter un être cher.

L’avantage des cadeaux personnalisés, c’est qu’ils peuvent être offerts pour toutes les occasions que ce soit la fête des mères, la fête des pères, la fête des grands-mères, pour l’anniversaire d’un ami, pour faire un cadeau de naissance, pour la Saint Valentin, pour noël… Il ne faut pas non plus oublier les occasions moins médiatisées telles que la fin d’année avec le cadeau personnalisé aux maîtresses ou aux maîtres par exemple. Ces derniers seront ravis de se voir offrir un cadeau original en fin d’année.

Le cadeau idéal est avant tout à adapter au destinataire comme le fait d’offrir un livre personnalisé à un lecteur invétéré ou encore un jeu de société personnalisé à un accro du jeu. Pas de jaloux avec les cadeaux personnalisés puisqu’on peut en offrir à tout le monde sans restriction : la famille, les amis, les collègues… et toutes les occasions sont bonnes à fêter !

Le livre personnalisé

Livre personnalisé « Maintenant c’est toi le plus grand / la plus grande » 17,95 € * Voir la fiche produit

Le livre personnalisé est un grand classique en matière de cadeau original et personnalisé. C’est un cadeau que l’on peut offrir à un adulte même si on le choisit plus souvent pour un enfant. C’est en effet, un cadeau éducatif et qui permet de développer le goût de la lecture chez le tout-petit puisqu’il devient au fil des pages le héros de l’histoire. Le livre présenté ici est un livre personnalisé à destination des enfants qui viennent de devenir grand frère ou grande sœur. C’est le cadeau idéal pour la naissance d’un enfant.

Le jeu de mémoire à personnaliser

Jeu de mémoire personnalisé 24,95 € * Voir la fiche produit

En matière de jeux de société personnalisés, le jeu de mémo est un grand classique qui plaît énormément aux enfants. Le plus de ce cadeau c’est incontestablement la possibilité de la personnaliser avec des photos de toute la famille. Vous pourrez choisir des cartes rondes ou carrées pour y faire imprimer vos propres photos (souvenirs de vacances, photo de vos enfants ou de leurs animaux préférés…) ou des prénoms. C’est un cadeau original et idéal si vous souhaitez travailler votre mémoire en vous amusant.

La guirlande décorative personnalisée

Guirlande décorative Ours personnalisable 39,70 € * Voir la fiche produit

Lorsqu’on cherche un cadeau de naissance, il est parfois difficile de trouver un cadeau unique et qui aura toute son utilité auprès du nouveau-né. Le meilleur cadeau dans ce cas-là, c’est le cadeau personnalisé. Ici, nous vous proposons de décorer la chambre de bébé avec une guirlande personnalisée au prénom de l’enfant. Elle existe en plusieurs modèles (ours ou lapin avec des coloris différents) et pourra être installée au-dessus du berceau de bébé ou sur le mur de sa chambre.

La cravate personnalisable

Cravate personnalisée 13,95 € * Voir la fiche produit

Les mères ont souvent droit au collier de nouilles lors de la fête des mères alors pourquoi ne pas offrir une cravate personnalisée lors de la fête des pères. Les enfants seront ravis de pouvoir personnaliser cette cravate avec leur photo pour que papa pense à eux en toutes circonstances. L’impression se veut qualitative et l’expédition rapide : deux points importants lors de la commande d’un cadeau personnalisé. C’est une idée originale dont le prix n’est pas excessif : il serait donc dommage de se priver de ce cadeau original.

La table à colorier

Coloritable 89,90 € * Voir la fiche produit

Quand on cherche un cadeau pour un jeune enfant, on ne sait pas toujours quoi lui offrir. Une chose que les enfants ont tous en commun, c’est le plaisir de dessiner et colorier. Cette envie dure généralement plusieurs années. Nouveau concept : la table à colorier ! Et oui, plus besoin de leur dire de ne pas écrire sur la table, ils pourront désormais laisser libre court à leur imagination. Il vous faudra choisir votre modèle de table préféré pour que vos enfants puissent ensuite la colorier à volonté. En effet, avec de l’eau claire, vous pourrez retirer le coloriage de vos enfants pour qu’il recommence leur œuvre de manière infinie. C’est de loin une idée cadeau original pour les plus jeunes.

Un cadeau éco-responsable comme cadeau original

Dans les cadeaux fréquemment vendus en France, on retrouve les bijoux, les chocolats et les produits de beauté (soins, parfums…). Jusque-là rien de bien original et pourtant c’est un cadeau qui pourrait faire plaisir s’il sortait un peu du lot. La solution est toute trouvée : il faut choisir des cadeaux éco-responsables. C’est le cas des chocolats qui passent par le commerce équitable, les produits de beauté bio ou encore les bijoux fabriqués en France de manière éco-responsable.

Pas besoin de chercher loin pour allier cadeau original et cadeau éco-responsable. Il suffit d’avoir l’œil et vous pourrez passer d’un objet à priori banal à un cadeau original.

Le calendrier à planter

Calendrier à planter 12,50 € * Voir la fiche produit

Pour les amateurs de jardinage et pour ceux qui n’ont pas encore la main verte, il existe une excellente idée de cadeau original : le calendrier à planter. Ce n’est pas parce qu’on veut respecter la planète qu’il ne faut plus faire de cadeaux aux gens qu’on aime. Mais on peut désormais choisir un cadeau qui allie plaisir et respect de l’environnement. C’est le cas de ce calendrier à planter. Le principe est simple, une fois le mois passé, vous ne jetez pas la page en question mais vous la plantez pour voir apparaître des légumes, des fruits ou des herbes aromatiques. Petits et grands, tous apprécieront ce cadeau original et bucolique.

La mood box

Boîte de maquillage à composer 41,00 € * Voir la fiche produit

C’est une première en matière de maquillage : la palette de maquillage à créer selon vos goûts et vos besoins. En effet, c’est souvent le souci principal des palettes à maquillage : certains éléments nous conviennent mais d’autres ne nous sont d’aucune utilité. Ici, vous pouvez choisir un mélange de fard à joues, fard à paupières, fond de teint et rouge à lèvres. Le nombre de produits contenus dans la palette et le prix vont varier en fonction de ce que vous aurez choisi. Avec ce cadeau original, vous allez pouvoir lutter contre le gaspillage de maquillage et valoriser des produits français.

Le kit zéro déchet pour l’hygiène bucco-dentaire

Kit zéro déchet « Hygiène bucco-dentaire » 22,00 € * Voir la fiche produit

Ne pensez pas que l’hygiène bucco-dentaire n’est pas un sujet important car depuis quelques années, les français cherchent à remplacer leurs produits d’hygiène par des produits plus respectueux de l’environnement. Ce kit écolo et utile permet de ne pas négliger son hygiène dentaire tout en respectant la nature. Il contient 3 brosses à dents en bambou, un dentifrice solide au menthol ainsi qu’une fiche pédagogique. Mais ça ne s’arrête pas là : pour chaque achat de ce kit, un arbre sera planté à Madagascar. C’est un cadeau original et bénéfique pour la planète !

Les jeux en bois écologiques pour enfants

Jouets en bois « Figurines de la mer » 55,90 € * Voir la fiche produit

Les enfants ne sont pas en reste en matière de cadeaux écologiques. Ce qu’ils préfèrent par-dessus et qui sont indispensables au développement de leur motricité, ce sont les jouets en bois. Il en existe un certain nombre. Les jeux proposés ici sont divers et variés, adaptés à l’âge de chaque enfant et fabriqués avec du bois provenant de forêts gérées de manière durable. De nombreuses certifications attestent de la qualité de ces jouets. Parmi les jouets en bois, on retrouve une pêche à la ligne, un mémo, des jeux de constructions ou encore des accessoires pour maison de poupées. Tous les prix et tous les goûts sont représentés.

Le potager d’intérieur

Potager d’intérieur Modulo 199,99 € * Voir la fiche produit

Pour ceux qui n’ont pas d’espace extérieur pour faire leur potager mais souhaitent consommer leurs propres produits, il existe le potage d’intérieur. Celui-ci peut accueillir diverses variétés d’herbes aromatiques, de fleurs ou de mini légumes. Chacun se trouvera dans son pot et vous pourrez choisir le nombre de pots souhaité. A vous de choisir ce qui vous fait plaisir. La plupart des graines sont bio. La particularité de ce potager d’intérieur, c’est son éclairage connecté à votre smartphone pour pouvoir effectuer des paramétrages facilement et à distance.

Une box comme cadeau original

Même si les box se multiplient de plus en plus, elles n’en restent pas moins un cadeau original. Par contre, pour miser sur l’originalité, on optera essentiellement sur les box innovantes en essayant de bien cibler les goûts de la personne à qui on souhaite l’offrir.

Le principe des box est basé sur l’abonnement (mensuel, trimestriel…) mais vous pouvez souvent offrir une box unique si vous le préférez. C’est un cadeau qui peut donc s’adapter à votre budget. Il est idéal quand plusieurs s’associent pour faire un cadeau original et que le budget final n’est pas connu à l’avance (vous adaptez ainsi le nombre de box à recevoir en fonction du budget finalement collecté).

La box pédagogique de jouets pour enfants

Box location de jouets 40,00 € * Voir la fiche produit

Les box pour adultes sont nombreuses mais celles pour les enfants se font plus rares bien qu’elles commencent à se développer de plus en plus. C’est un cadeau original pour un enfant qui, s’il est suffisamment grand, appréciera de recevoir régulièrement des jouets. Le principe de cette box est la location de jouets pédagogiques pour une durée de 2 à 4 mois. Comme vous devrez renseigner l’âge de l’enfant (de la naissance à 4 ans), les jouets seront bien évidemment adaptés en conséquence. Petit plus de cette box : il en existe une créée pour les fratries (2 ou 3 enfants).

La box écologique

Box écologique PoussePousse 19,90 € * Voir la fiche produit

Un virage vers l’écologie s’opère depuis plusieurs années en s’intensifiant de plus en plus. Les box se sont donc adaptées et certaines se sont spécialisées dans les produits écologiques. Cette box se renouvelle tous les mois en choisissant un thème différent à chaque fois : les produits ménagers écologiques, les emballages pour faire les courses, l’essentiel pour le linge… Cette box est le cadeau original parfait pour celles et ceux qui souhaitent se tourner vers une consommation raisonnée et respectueuse de l’environnement.

La yoga box

Box Yoga 29,90 € * Voir la fiche produit

Le sport n’est pas en reste en matière de box. La preuve en est avec cette yoga box qui contient un accessoire que l‘on peut utiliser au cours des séances de yoga mais aussi un cosmétique bio, un produit végétarien (de type barre de céréales), un produit lifestyle ainsi qu’un cours de yoga en vidéo. C’est une idée cadeau original pour offrir une parenthèse de bien-être et de détente à l’un de vos proches que ce soit pour l’initier au yoga ou pour lui permettre de poursuivre une activité qu’il ou elle pratique déjà.

La live escape box

Box escape game 79,90 € * Voir la fiche produit

Pour les aventuriers en quête de résolutions d’énigmes, pour les cadeaux à offrir à un groupe d’amis ou à un couple, pensez à live escape box. En effet, cette box valable pour 2 à 6 joueurs existe en deux versions : accessible tout le temps ou valable avant 18h seulement. C’est un cadeau original qu’on aime utiliser avec ses proches pour tenter d’unir nos forces et réussir à sortir du jeu avant le temps imparti. Avec cette box, vous aurez accès à plus de 500 salles d’escape game partout en France. Pour ceux qui le désirent, il existe aussi des box pour accéder à des séances de réalité virtuelle.

La box demande en mariage

Box demande en mariage 219,00 € * Voir la fiche produit

La box actuellement la plus originale sur le marché est sans conteste la box de demande en mariage. Pour celles et ceux qui ne savent pas comment faire leur demande mais qui souhaitent qu’elle soit inoubliable, il vous suffit de vous laissez guider par cette box réalisée par une wedding planner. Vous y trouverez un scénario ainsi qu’un guide papier avec une dizaine d’énigmes à résoudre et de nombreux accessoires et autres surprises. Cette demande en mariage durera plusieurs heures et restera à jamais gravée dans la mémoire de votre âme sœur. En guise de cadeau original pour la Saint-Valentin ou pour votre anniversaire de rencontre, vous ne trouverez pas mieux.

Un cadeau immatériel comme cadeau original

C’est la dernière tendance en matière de cadeau original : offrir un cadeau que l’on ne possède pas directement. Cette idée est venue du domaine agricole avec la possibilité d’offrir un pied de vigne ou un arbre et s’est rapidement étendue à d’autres domaines. L’idée du parrainage comprend toujours une contrepartie : vous recevrez par exemple une bouteille du vin qui sera faite avec votre pied de vigne parrainé.

C’est une manière d’agir et de soutenir des professionnels ou des causes bien spécifiques tout en ayant un cadeau en lien avec votre parrainage. C’est le cadeau original idéal pour les âmes sensibles au monde extérieur.

Offrir un arbre

Offrir un arbre 3,00 € * Voir la fiche produit

Offrir un arbre, c’est faire un geste pour la planète. Parfois, on n’a pas envie de recevoir un cadeau de manière directe mais juste de faire une bonne action. C’est donc un cadeau original qui permettra à la personne qui le reçoit de choisir par lui-même l’endroit où son arbre sera planté (en France ou à l’étranger) parmi les différents programmes de reforestation existants. Le tarif n’étant pas élevé, vous pourrez même offrir plusieurs arbres.

Adopter un pied de vigne

Adopter un pied de vigne 309,00 € * Voir la fiche produit

Pour les amateurs de vin, n’offrez plus une bouteille mais des pieds de vignes. De nombreux vignobles s’y mettent. Les pieds de vigne sont à « adopter » pendant 1 an et demi, c’est-à-dire pendant la durée d’un millésime. Cette adoption vous donne droit à plusieurs choses : vous rendre sur place pour discuter avec un viticulteur de vos pieds de vigne, déguster du vin sur place et recevoir 6 bouteilles du vin fabriqué avec vos pieds de vigne. Les œnologues en herbe apprécieront cette idée de cadeau original.

Parrainer un animal

Parrainer un animal 20,00 € * Voir la fiche produit

L’association Beauval nature soutient des programmes de conservation des animaux. En parrainant un ou plusieurs animaux, vous financez ainsi une partie de ses programmes. En contrepartie, vous recevez des cadeaux à la hauteur de la somme que vous avez décidé de donner (il existe 6 tarifs différents allant de 20€ à 1 000€). Vous pouvez ainsi offrir à quelqu’un ce parrainage et il recevra par la même occasion : une photo numérique exclusive, une fiche animale, une entrée gratuite au zoo ou encore la possibilité de devenir soigneur d’un jour ! C’est un cadeau original pour toute personne amoureuse de la nature et de sa protection.

Adopter un olivier

Adopter un olivier 46,00 € * Voir la fiche produit

Sur le même principe que les pieds de vigne, vous pouvez offrir à l’un de vos proches un olivier pour 6 mois ou 1 an. Cette adoption comprend : 4 à 8 bouteilles de votre huile d’olive, un kit de bienvenue, des informations régulières sur l’évolution de votre olivier au fil des saisons, une invitation au domaine pour 2 personnes et un médaillon à votre nom sera fixé sur votre olivier. Original et élégant, c’est un cadeau à ne pas manquer.

Offrir une étoile

Baptiser une étoile en son nom 59,00 € * Voir la fiche produit

Comme idée de cadeau original pour une naissance, il n’y a rien de mieux que d’offrir une étoile et lui donner le nom du petit être qui vient de naître. Pour repérer où elle se trouve, vous recevrez une carte du ciel. Avant de la baptiser en lui donnant le nom de votre choix, vous pourrez choisir la constellation dans laquelle votre étoile se trouvera. Avec cette étoile, vous aurez la possibilité d’ajouter un cadeau supplémentaire : message personnalisé ou bijoux.

Le site Cadeau original souhaite que vous trouviez le cadeau original sans que cela ne vous prenne trop de temps. Nous vous suggérons quelques idées cadeau pour être sûr de faire plaisir. Car un cadeau est important pour celui qui le reçoit tout comme pour celui qui l’offre, alors ne vous trompez pas ! Cadeaux de noël, cadeaux de mariage, cadeaux d’anniversaire ou cadeaux pour la Saint Valentin mais aussi cadeaux pour hommes et cadeaux pour femmes, etc… Et par leur originalité, vous surprendrez avec notre sélection de cadeaux personnalisés !

Quel que soit votre budget, la personne à qui vous souhaitez faire plaisir ou encore l’occasion qui se présente, il existe forcément un cadeau original qui vous correspondra. Le plus important c’est de bien connaître la personne à qui vous souhaitez faire un cadeau pour trouver celui qui la marquera à jamais. Les idées cadeau original ne manquent pas et cet article ne représente qu’une infime sélection de tous les cadeaux originaux que vous pouvez offrir à vos proches. Pour d’autres idées, n’attendez plus et visitez notre site !